Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ГоловнаЕкономікаБізнес

Рада схвалила закон, що обмежує доступ до інформації про нерухомість

Також депутати обмежили доступ до частини публічних даних, що стосуються підприємств, які виробляють або постачають озброєння, техніку, боєприпаси, системи зв’язку, БпЛА.

Рада схвалила закон, що обмежує доступ до інформації про нерухомість
Верховна Рада
Фото: нардеп «Голосу» Ярослав Железняк

21 серпня Рада ухвалила в цілому проєкт Закону №11533, яким вносять зміни до Цивільного кодексу України та деяких інших законів щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів.

Зокрема, зміни до закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань передбачають, що не є обов’язковим внесення до реєстру інформації про види діяльності, пов’язані з виробництвом зброї та боєприпасів і складових частин до боєприпасів, вибухових речовин, військових транспортних засобів, спецтехніки, повітряних і космічних літальних апаратів тощо.

Також документ вносить зміни до законів про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно і про Держкадастр

Законопроєкт на період воєнного стану та рік після його закінчення обмежує доступ до даних про місцезнаходження обʼєктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам.

Центр протидії корупції заявив, що такі норми значно ускладнять роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю.

«Законопроєкт також вплине і на звичайних громадян. Якщо раптом ви вирішите купити нерухомість від будівельної компанії – зʼясувати перед купівлею чи справді вона належить такій юрособі буде складно. Але цей закон полегшить життя як корупціонерам у приховуванні своїх статків через підконтрольні їм фірми, так і може збільшити кількість шахрайств у сфері нерухомості», - вважає ЦПК.

Автором законопроєкту є нардеп від «Слуги народу» Ігор Фріс. Він є фігурантом розслідувань BIHUS.Info, журналісти якого знайшли численне майно фірм, записаних на родичів нардепа.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies