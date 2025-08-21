Рада схвалила закон, що обмежує доступ до інформації про нерухомість

Також депутати обмежили доступ до частини публічних даних, що стосуються підприємств, які виробляють або постачають озброєння, техніку, боєприпаси, системи зв’язку, БпЛА.

21 серпня Рада ухвалила в цілому проєкт Закону №11533, яким вносять зміни до Цивільного кодексу України та деяких інших законів щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів.

Зокрема, зміни до закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань передбачають, що не є обов’язковим внесення до реєстру інформації про види діяльності, пов’язані з виробництвом зброї та боєприпасів і складових частин до боєприпасів, вибухових речовин, військових транспортних засобів, спецтехніки, повітряних і космічних літальних апаратів тощо.

Також документ вносить зміни до законів про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно і про Держкадастр.

Законопроєкт на період воєнного стану та рік після його закінчення обмежує доступ до даних про місцезнаходження обʼєктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам.

Центр протидії корупції заявив, що такі норми значно ускладнять роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю.

«Законопроєкт також вплине і на звичайних громадян. Якщо раптом ви вирішите купити нерухомість від будівельної компанії – зʼясувати перед купівлею чи справді вона належить такій юрособі буде складно. Але цей закон полегшить життя як корупціонерам у приховуванні своїх статків через підконтрольні їм фірми, так і може збільшити кількість шахрайств у сфері нерухомості», - вважає ЦПК.

Автором законопроєкту є нардеп від «Слуги народу» Ігор Фріс. Він є фігурантом розслідувань BIHUS.Info, журналісти якого знайшли численне майно фірм, записаних на родичів нардепа.