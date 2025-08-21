На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Цього року до експлуатації допустили понад 80 нових безпілотних авіакомплексів на оптоволокні

Усі вони – вітчизняного виробництва.

Цього року до експлуатації допустили понад 80 нових безпілотних авіакомплексів на оптоволокні
Підприємство, де виробляють дрони-перехоплювачі. Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Міністерство оборони допустило до експлуатації у Силах оборони вже понад 80 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління. Усі вони – вітчизняного виробництва і допущені до експлуатації цьогоріч. 

Про це повідомило міністерство оборони. 

Крім того, вже допустили до використання у підрозділах понад 25 зразків українських безпілотних авіаційних комплексів-перехоплювачів. Чимало з цих дронів є мисливцями за ворожими ударними безпілотниками. 

Як розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, відомство зосереджує більше зусиль та ресурсів на розробці та виробництві ефективних засобів ураження, які сьогодні є критично необхідними. Йдеться, зокрема,  про БПЛА з оптоволоконним каналом управління та безпілотники- перехоплювачі ворожих розвідувальних та ударних дронів.

Також серед пріоритетних завдань – максимально масштабувати виробництво найефективніших зразків озброєння.Оптоволоконний канал – це захищений канал управління і передачі відео від  будь-яких засобів радіоелектронної боротьби. 

Українські БПЛА на оптоволокні мають різні конструкції, можуть нести різне бойове навантаження, уражати  ворожі цілі на різній глибині фронту. 

Масове виробництво і використання у військах дронів на оптоволокні почалось у 2025 році.
