З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаЕкономікаБізнес

СЗРУ: Росія втрачає статус найбільшого у світі аграрного експортера

Урожай у Росії 2025 року став найгіршим за понад 17 років.

СЗРУ: Росія втрачає статус найбільшого у світі аграрного експортера
Фото: СЗР

Цьогорічний урожай у Росії став найгіршим за понад 17 років, через це РФ ризикує втратити статус найбільшого у світі аграрного експортера.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як зазначають у розвідці, через весняні заморозки, рекордну літню спеку та посуху в ключових південних регіонах урожай у Росії 2025 року став найгіршим за понад 17 років.

Лише у червні поточного року експорт пшениці знизився у чотири рази – до 1,12 млн тонн, а в липні поставки зерна на зовнішні ринки були у 2,1 раза нижчими за показники аналогічного періоду 2024 року.

У 2016 році Росія була одним із найбільших у світі експортерів пшениці, а її здатність експортувати зерно залишалася одним із небагатьох джерел економічної сили та міжнародних важелів після вторгнення в Україну.

За даними СЗРУ, щороку тільки з тимчасово окупованих територій України російська влада вивозить, за різними оцінками, близько трьох мільйонів тонн зерна.

"2025 рік і західні санкції викрили слабкі місця в економіці Росії воєнного часу: висока облікова ставка ЦБ РФ, зростання внутрішнього попиту, низькі світові ціни на зерно та висока вартість логістики призвели до скорочення експорту російської агропродукції за підсумками І півріччя 2025 року на 14,6%", — додають у розвідці.

Водночас у Росії відбувається нарощування продовольчого імпорту — він зріс на 14% (до 20,6 млрд дол.), тоді як 2023 року ситуація була протилежною: експорт зріс на 4,3 % (43,1 млрд дол. США), а імпорт скоротився на 1,7 % (35,1 млрд дол.).

Через брак своєї агропродукції Росія вимушено закуповувала в Китаї картоплю — на 49,4 млн дол., що у шість разів перевищує рівень 2024 року, та яблука — на 12,4 млн дол. (+50% порівняно з 2024 роком).

"Попри стабілізаційні заходи галузі та нульові нестійкі мита на експорт пшениці, ячменю та кукурудзи, прогнозується подальше збереження негативної динаміки експорту. Скорочення ж валютних надходжень ускладнять виконання державних завдань РФ, зокрема плану збільшення експорту агропродукції до 55 млрд дол. до 2030 року, і, як наслідок, можуть позбавити Росію статусу глобаліста", — пояснили у СЗРУ.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies