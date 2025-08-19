СЗРУ: Росія втрачає статус найбільшого у світі аграрного експортера

Урожай у Росії 2025 року став найгіршим за понад 17 років.

Цьогорічний урожай у Росії став найгіршим за понад 17 років, через це РФ ризикує втратити статус найбільшого у світі аграрного експортера.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як зазначають у розвідці, через весняні заморозки, рекордну літню спеку та посуху в ключових південних регіонах урожай у Росії 2025 року став найгіршим за понад 17 років.

Лише у червні поточного року експорт пшениці знизився у чотири рази – до 1,12 млн тонн, а в липні поставки зерна на зовнішні ринки були у 2,1 раза нижчими за показники аналогічного періоду 2024 року.

У 2016 році Росія була одним із найбільших у світі експортерів пшениці, а її здатність експортувати зерно залишалася одним із небагатьох джерел економічної сили та міжнародних важелів після вторгнення в Україну.

За даними СЗРУ, щороку тільки з тимчасово окупованих територій України російська влада вивозить, за різними оцінками, близько трьох мільйонів тонн зерна.

"2025 рік і західні санкції викрили слабкі місця в економіці Росії воєнного часу: висока облікова ставка ЦБ РФ, зростання внутрішнього попиту, низькі світові ціни на зерно та висока вартість логістики призвели до скорочення експорту російської агропродукції за підсумками І півріччя 2025 року на 14,6%", — додають у розвідці.

Водночас у Росії відбувається нарощування продовольчого імпорту — він зріс на 14% (до 20,6 млрд дол.), тоді як 2023 року ситуація була протилежною: експорт зріс на 4,3 % (43,1 млрд дол. США), а імпорт скоротився на 1,7 % (35,1 млрд дол.).

Через брак своєї агропродукції Росія вимушено закуповувала в Китаї картоплю — на 49,4 млн дол., що у шість разів перевищує рівень 2024 року, та яблука — на 12,4 млн дол. (+50% порівняно з 2024 роком).

"Попри стабілізаційні заходи галузі та нульові нестійкі мита на експорт пшениці, ячменю та кукурудзи, прогнозується подальше збереження негативної динаміки експорту. Скорочення ж валютних надходжень ускладнять виконання державних завдань РФ, зокрема плану збільшення експорту агропродукції до 55 млрд дол. до 2030 року, і, як наслідок, можуть позбавити Росію статусу глобаліста", — пояснили у СЗРУ.