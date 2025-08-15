Міноборони направило бригадам, що діють на лінії бойового зіткнення 4,3 мільярда гривень на закупівлі

Це дозволить підрозділам закупити більше дронів та необхідного оснащення.

Міноборони спрямувало 4,3 млрд грн безпосередньо бригадам, що діють на лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє очільник оборонного відомства Денис Шмигаль.

"4,3 млрд грн сьогодні спрямовано бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення", — йдеться у повідомленні.

Це рішення було ухвалено цього тижня на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача з метою підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі.

"Це дозволить підрозділам закупити більше дронів та необхідного оснащення", — додає Шмигаль, — Продовжуємо працювати над тим, щоб наші воїни мали все необхідне для захисту держави".