В Україні проведуть аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах.

Про це у телеграмі написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Дала доручення Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах", – зазначила вона.

За її словами, планують перевірити, "хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку".

Свириденко додала, що такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів.

Також вирішили на оновлених умовах перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках.

"Умови оновили — з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це — виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", – йдеться у повідомленні прем'єрки.