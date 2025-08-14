В Україні проведуть аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах.
Про це у телеграмі написала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Дала доручення Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах", – зазначила вона.
За її словами, планують перевірити, "хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку".
Свириденко додала, що такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів.
Також вирішили на оновлених умовах перезапустити конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках.
"Умови оновили — з правом партнера зі США викупити продукцію та гарантією, що іншим учасникам не пропонуватимуть вигідніші умови. Це — виконання положень Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", – йдеться у повідомленні прем'єрки.
- У липні Кабмін затвердив перелік критичних та стратегічних корисних копалин та родовищ, що є важливим для виконання угоди про корисні копалини та рідкісноземи із США.
- 12 травня Зеленський підписав Закон про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
- Докладно про підписаний документ – в аналізі LB.ua "Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?".