АРМА отримало нову тимчасову очільницю

Раніше Ярослава Максименко керувала департаментом політики власності та санкцій у Міністерстві економіки.

14 серпня міністр економіки Олексій Соболев представив колективу АРМА тимчасову виконувачку обов’язків голови Агентства – Ярославу Максименко.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Максименко раніше очолювала департамент політики власності та санкцій у Міністерстві, працювала з активами, які передавали до АРМА.

У відомстві нагадали, що першочергові завдання для Агентства:

проведення незалежного аудиту;

нова конкурсна процедура відбору керівника.