АРМА отримало нову тимчасову очільницю

14 серпня міністр економіки Олексій Соболев представив колективу АРМА тимчасову виконувачку обов’язків голови Агентства – Ярославу Максименко.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Максименко раніше очолювала департамент політики власності та санкцій у Міністерстві, працювала з активами, які передавали до АРМА.
У відомстві нагадали, що першочергові завдання для Агентства:
- проведення незалежного аудиту;
- нова конкурсна процедура відбору керівника.
- Раніше АРМА очолювала Олена Дума. Вона написала заяву на звільнення 30 липня.