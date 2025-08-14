Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
РЖД у вогні
РЖД у вогні
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаЕкономікаДержава

АРМА отримало нову тимчасову очільницю

Раніше Ярослава Максименко керувала департаментом політики власності та санкцій у Міністерстві економіки.

АРМА отримало нову тимчасову очільницю
Ярослава Максименко
Фото: пресслужба Мінекономіки

14 серпня міністр економіки Олексій Соболев представив колективу АРМА тимчасову виконувачку обов’язків голови Агентства – Ярославу Максименко.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Максименко раніше очолювала департамент політики власності та санкцій у Міністерстві, працювала з активами, які передавали до АРМА.

У відомстві нагадали, що першочергові завдання для Агентства:

  • проведення незалежного аудиту;
  • нова конкурсна процедура відбору керівника.
  • Раніше АРМА очолювала Олена Дума. Вона написала заяву на звільнення 30 липня.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies