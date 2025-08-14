Понад 2,6 млрд грн російського онлайн-казино Pin-Up найближчим часом надійдуть до держбюджету

Нещодавно вироком суду ці кошти були конфісковані.

Понад 2,6 млрд грн російського онлайн-казино Pin-Up, стягнуті у дохід держави, будуть перераховані в український бюджет найближчим часом, повідомляє ДБР.

Раніше на підставі досудового розслідування Шевченківський райсуд Києва 10 липня 2025 року визнав винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень директора компанії «Укр гейм технолоджі», яке діяло в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.

Вироком суду, який набрав законної сили 10 серпня 2025 року, серед іншого, застосовано спеціальну конфіскацію – примусове безоплатне вилучення у власність держави понад 2,6 млрд грн та отриманий дохід від управління цими коштами, що були попередньо арештовані та передані Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

12 серпня 2025 року до Міністерства фінансів України та АРМА направлено рішення суду, що набрало законної сили, про обов’язок перерахувати кошти в дохід держави та його негайного виконання.

Наразі конфісковані в онлайн-казино з російським «корінням» кошти вже працюють на державу. Переважна більшість з них вкладена в облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» відповідно до рішення уряду, а решта знаходиться на депозитних рахунках.

На цей час процентний дохід від управління арештованими коштами становить понад 200 млн грн.

Досудове розслідування триває.