Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду — 500 млн євро на закупівлю газу

Це найбільший проєкт цього банку в Україні. Вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України.

Фото: interfax.com.ua

Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали рекордну для України угоду — 500 млн євро на закупівлю газу, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

Вона зазначила, що це найбільший проєкт банку в нашій країні.

“Але найважливіше — вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України. Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими”, — повідомила Свириденко.

Зазначимо, що Україна останнім часом значно прискорила темпи закачування газу в підземні сховища. У середньому за добу запаси поповнюють на понад 50 млн кубів. Приблизно половина цього обсягу — імпортний газ. І саме з ним можуть виникнути проблеми, адже державі досі бракує грошей на закупівлі у ЄС. Нафтогаз звітує про нові кредити (4,7 млрд грн кредиту від ПриватБанку), однак дефіцит коштів може сягати 1.5 млрд доларів. У Кабміні переконують: країна встигне накопичити достатні запаси газу. Але водночас урядовці не виключають, що імпорт пального може тривати й після початку опалювального сезону. Докладніше читайте в матеріалі “Ціни рекордно низькі, але грошей на імпорт замало. Чи є ризик дефіциту газу взимку?”
