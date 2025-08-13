Уряд запустив Дія.Картку для отримання державних виплат.
Як зазначає глава Мінцифри Михайло Федоров, тепер оформити Дія.Картку можна в смартфоні — у кілька кліків через застосунок Дія або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться. Замість кількох карток — одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу.
Основні переваги Дія.Картки:
- одна картка під усі державні виплати;
- можливість змішаної оплати — автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.
На Дія.Картку вже можна отримати:
- єКнигу
- єМалятко
- Військові облігації
- Ветеранський спорт
- Допомогу по безробіттю
- Допомогу ВПО
- Виплату пенсій
- Допомогу від міжнародних організацій та інші
Послугою можуть скористатися всі українці від 18 років — достатньо мати паспорт та РНОКПП.
Невдовзі на Дія.Картку можна буде отримати виплату за програмою Пакунок школяра. Водночас Національний кешбек та єВідновлення працюють окремо й не входять до мультирахункової картки.