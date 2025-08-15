Уряд збільшив оплату за суспільно корисні роботи на прифронтових територіях на третину

Українці, які залучаються до таких тимчасових робіт отримуватимуть дві мінімальні зарплати або 16 тис. грн.

Кабінет міністрів підвищив розмір заробітної плати для учасників суспільно корисних робіт у прифронтових територіях.

Як йдеться у повідомленні "Урядового порталу", тепер українці, які залучаються до таких тимчасових робіт отримуватимуть на 33% більше – дві мінімальні зарплати або 16 тис. грн.

Крім того, можливість участі у суспільно корисних роботах в регіонах, наближених до зони бойових дій, поширено на людей пенсійного віку до 70 років. До цього участь у суспільно корисних роботах могли брати тільки зареєстровані у Службі зайнятості безробітні та внутрішньо переміщені громадяни, які не мають постійної зайнятості.

Зазначається, що організовуються роботи на замовлення військових адміністрацій в період дії воєнного стану. Вони спрямовані, у першу чергу, на відновлення інфраструктури, підтримку місцевого населення, допомогу Збройним силам України та забезпечення стабільності громад в складних умовах.

Участь у суспільно корисних роботах для працівників є добровільною.

Наразі такі роботи організували в 19 регіонах України. Незмінною залишається оплата праці та умови залучення людей на інших територіях.

Як зазначила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, суспільно корисні роботи, або ж "Армія відновлення" – це реальна підтримка громад, які страждають від обстрілів та зазнають руйнувань.

"Мова не лише про відновлення інфраструктури та допомогу постраждалим внаслідок війни, але й реальний шанс знайти роботу у регіонах. Суспільно корисні роботи - це можливість і для громади, і для людей. І такі зміни необхідні були, аби до відновлення та допомоги могли долучитися всі, хто готовий працювати для відбудови свої громад", – сказала вона.