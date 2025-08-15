Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Уряд збільшив оплату за суспільно корисні роботи на прифронтових територіях на третину

Українці, які залучаються до таких тимчасових робіт отримуватимуть дві мінімальні зарплати або 16 тис. грн.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів підвищив розмір заробітної плати для учасників суспільно корисних робіт у прифронтових територіях. 

Як йдеться у повідомленні "Урядового порталу", тепер українці, які залучаються до таких тимчасових робіт отримуватимуть на 33% більше – дві мінімальні зарплати або 16 тис. грн.

Крім того, можливість участі у суспільно корисних роботах в регіонах, наближених до зони бойових дій, поширено на людей пенсійного віку до 70 років. До цього участь у суспільно корисних роботах могли брати тільки зареєстровані у Службі зайнятості безробітні та внутрішньо переміщені громадяни, які не мають постійної зайнятості. 

Зазначається, що організовуються роботи на замовлення військових адміністрацій в період дії воєнного стану. Вони спрямовані, у першу чергу, на відновлення інфраструктури, підтримку місцевого населення, допомогу Збройним силам України та забезпечення стабільності громад в складних умовах.

Участь у суспільно корисних роботах для працівників є добровільною. 

Наразі такі роботи організували в 19 регіонах України. Незмінною залишається оплата праці та умови залучення людей на інших територіях.

Як зазначила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, суспільно корисні роботи, або ж "Армія відновлення" – це реальна підтримка громад, які страждають від обстрілів та зазнають руйнувань. 

"Мова не лише про відновлення інфраструктури та допомогу постраждалим внаслідок війни, але й реальний шанс знайти роботу у регіонах. Суспільно корисні роботи - це можливість і для громади, і для людей. І такі зміни необхідні були, аби до відновлення та допомоги могли долучитися всі, хто готовий працювати для відбудови свої громад", – сказала вона. 
﻿
