​Міністр фінансів: Україна мобілізує переговори для покриття дефіциту бюджету у 2026 році

Дефіцит в цілому планується на рівні $42 млрд, як і минулі роки після повномасштабного вторгнення.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що Україні потрібно 45 мільярдів доларів на 2026 рік, оскільки очікується продовження бойових дій. Ця потреба ще не покрита, тому ведуться переговори з міжнародними партнерами - G7, ЄС та МВФ.

Про це він заявив під час презентації проєкту Програми дій уряду, передає кореспондент LB.ua.

Марченко зазначив, що на наступний рік Украхна має зобов'язання, які потенційно можна спрямувати на фінансування дефіциту бюджету на рівні 35 млрд доларів. Але цього недостатньо. Тому потрібно мобілізувати зусилля, у тому числі перемовні, щоб "закрити" 2026 рік.

"Чому ми не кажемо про "закриття" 26-27 років? Бо весь ресурс ми можемо використати в 2026 році. Тому ми наших партнерів переконуємо, що нам потрібна дворічна перспектива. Тому логіка наша проста і вона досить стратегічна і передбачає певну послідовність", - сказав Марченко.

Він також зазначив, що поки не анонсував би нову програму (співробітництва з Міжнародним валютним фондом), тому що ще немає визначеності - чи вона буде, чи ні.

"Є різні варіанти. Зокрема - варіант, що ми продовжимо працювати за чинною програмою - це дуже висока імовірність. Але є ймовірність, що нам потрібно буде формулювати нову програму. Імовірність ця передбачена зокрема війною - як ключовим фактором.... але це ніяким чином не впливає на можливість виконувати наші зобов'язання. Бо в нас уже було вісім переглядів (ролграми МВФ,- ред.). І вже майже всі зобов'язання, які ми мали виконати, ми виконали", - сказав Марченко.