«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаЕкономікаДержава

​Міністр фінансів: Україна мобілізує переговори для покриття дефіциту бюджету у 2026 році

Дефіцит в цілому планується на рівні $42 млрд, як і минулі роки після повномасштабного вторгнення.

​Міністр фінансів: Україна мобілізує переговори для покриття дефіциту бюджету у 2026 році
Сергій Марченко
Фото: Міністерство фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що Україні потрібно 45 мільярдів доларів на 2026 рік, оскільки очікується продовження бойових дій. Ця потреба ще не покрита, тому ведуться переговори з міжнародними партнерами - G7, ЄС та МВФ.

Про це він заявив під час презентації проєкту Програми дій уряду, передає кореспондент LB.ua

Марченко зазначив, що на наступний рік Украхна має зобов'язання, які потенційно можна спрямувати на фінансування дефіциту бюджету на рівні 35 млрд доларів. Але цього недостатньо. Тому потрібно мобілізувати зусилля, у тому числі перемовні, щоб "закрити" 2026 рік.

"Чому ми не кажемо про "закриття" 26-27 років? Бо весь ресурс ми можемо використати в 2026 році. Тому ми наших партнерів переконуємо, що нам потрібна дворічна перспектива. Тому логіка наша проста і вона досить стратегічна і передбачає певну послідовність", - сказав Марченко.

Він також зазначив, що поки не анонсував би нову програму (співробітництва з Міжнародним валютним фондом), тому що ще немає визначеності - чи вона буде, чи ні. 

"Є різні варіанти. Зокрема - варіант, що ми продовжимо працювати за чинною програмою - це дуже висока імовірність. Але є ймовірність, що нам потрібно буде формулювати нову програму. Імовірність ця передбачена зокрема війною - як ключовим фактором.... але це ніяким чином не впливає на можливість виконувати наші зобов'язання. Бо в нас уже було вісім переглядів (ролграми МВФ,- ред.). І вже майже всі зобов'язання, які ми мали виконати, ми виконали", - сказав Марченко.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies