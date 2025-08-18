Міноборони запустило єдину платформу сервісів для виробників озброєння в Україні

На ній зібрали інформацію про всі ключові державні послуги та можливості для виробників озброєння та військової техніки.

Запрацювала онлайн-платформа Zbroya.gov.ua, на якій зібрали інформацію про всі ключові державні послуги та можливості для виробників озброєння та військової техніки.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Платформу створили як єдину "точку входу" для виробників, де вони можуть швидко знаходити потрібні їм державні сервіси, програми та актуальну інформацію:

пільгове 5% кредитування до 500 мільйонів гривень – для масштабування виробництва, придбання обладнання, комплектуючих, створення нових розробок і запуску їх у серійне виробництво;

до 500 мільйонів гривень – для масштабування виробництва, придбання обладнання, комплектуючих, створення нових розробок і запуску їх у серійне виробництво;

"Залізний полігон" – сервіс доступних швидких тестувань зразків озброєння та військової техніки;

"Бібліотека комплектуючих" – захищена база виробників комплектуючих до зброї різних категорій;

"Зроблено для перемоги" – грантова програма підтримки українських виробників комплектуючих для ОВТ, спрямована на локалізацію виробництва комплектуючих та зменшення залежності від зовнішніх постачальників;

Грантова програма Brave1 – для підтримки стартапів, розробників та інноваторів, які працюють над defense tech рішеннями;

бронювання працівників критичних підприємств.

Як розповіла заступниця Міністра оборони України Анна Гвоздяр, завданням є спростити взаємодію між зброярами та державою, і показати партнерам потенціал.

"Ми збираємо в одному місці всі сервіси та інформацію про українську оборонну галузь. Ця екосистема допоможе пришвидшити тестування, масштабування та виготовлення зброї", – зазначила вона.

Окрім сервісів, виробники озброєння та військової техніки можуть знайти на платформі доступні їм освітні можливості для розвитку та масштабування власних підприємств. Платформа містить актуальні вакансії, в тому числі для ветеранів, які хочуть долучитися до оборонної індустрії.

Незабаром платформу доповнять нормативною базою зі сфери оборонної галузі та актуальними новинами. Також обіцяють, що найближчим часом з’явиться програма лізингової підтримки на придбання засобів виробництва, техніки та обладнання.