Наглядова рада “Енергоатома” звільнила Котіна з посади очільника компанії

Наглядова рада державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” задовольнила заяву в.о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Ми висловлюємо вдячність пану Котіну за десятиліття відданої служби компанії та за забезпечення безпечної й ефективної роботи атомних електростанцій та інших об’єктів Енергоатома”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою забезпечення безперервного та безперебійного управління Енергоатомом, Павло Ковтонюк, який є генеральним директором Рівненської АЕС, призначений виконувати обов’язки голови Правління Енергоатома.

Компанія зазначає, що Ковтонюк володіє досвідом та професійними якостями, необхідними для цієї ролі, що дозволить забезпечити стабільну роботу компанії та належну підготовку до критично важливого осінньо-зимового періоду.

“Ми високо цінуємо його готовність взяти на себе виконання цих обов'язків”, – йдеться у заяві.

Крім того, запропоновано створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії.

Наглядова рада також повідомляє, що незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, а також на всі інші поточні посади в правлінні. У зв'язку з цим конкурсом та необхідністю збереження загалом п'яти посад у правлінні, наглядова рада вирішила розпочати процес створення нових ролей у правлінні, щоб відповідати актуальним потребам компанії, впроваджувати найкращі практики та підвищити прозорість.

Що відомо про Петра Котіна