Наглядова рада “Енергоатома” звільнила Котіна з посади очільника компанії

Наглядова рада державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” задовольнила заяву в.о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
“Ми висловлюємо вдячність пану Котіну за десятиліття відданої служби компанії та за забезпечення безпечної й ефективної роботи атомних електростанцій та інших об’єктів Енергоатома”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з метою забезпечення безперервного та безперебійного управління Енергоатомом, Павло Ковтонюк, який є генеральним директором Рівненської АЕС, призначений виконувати обов’язки голови Правління Енергоатома.
Компанія зазначає, що Ковтонюк володіє досвідом та професійними якостями, необхідними для цієї ролі, що дозволить забезпечити стабільну роботу компанії та належну підготовку до критично важливого осінньо-зимового періоду.
“Ми високо цінуємо його готовність взяти на себе виконання цих обов'язків”, – йдеться у заяві.
Крім того, запропоновано створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії.
Наглядова рада також повідомляє, що незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, а також на всі інші поточні посади в правлінні. У зв'язку з цим конкурсом та необхідністю збереження загалом п'яти посад у правлінні, наглядова рада вирішила розпочати процес створення нових ролей у правлінні, щоб відповідати актуальним потребам компанії, впроваджувати найкращі практики та підвищити прозорість.
Що відомо про Петра Котіна
- Нацагентство з питань запобігання корупції минулого року розпочало процедуру моніторингу способу життя президента державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна, на тещу якого в 2023 році було записано маєток під Києвом за майже 7 млн гривень.
- Журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свободи" з’ясували, що 70-річна теща Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів. Влітку 2023 вона стала власницею двоповерхового будинку площею майже 300 квадратних метрів. Загалом будинок та земля обійшлися жінці майже в 7 млн грн.
- Це – не єдине розслідування журналістів щодо Котіна. Раніше вони писали, що син Котіна керував фірмою, яку підозрювали в розкраданні коштів цього держідприємства. Наприкінці грудня, за даними "Схем", спливав контракт Петра Котіна з "Енергоатомом". Але його можуть продовжити. Крім того, "Енергоатом" повинні реформувати в акціонерне товариство, і Котін може його очолити – вирішення цього залежить від уряду.