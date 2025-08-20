Національний депозитарій почав повертати активи клієнтам «Фрідом Фінанс Україна»

Національний депозитарій України повідомив, що вже розпочав процедуру повернення активів власникам, яких обслуговувало ТОВ «Фрідом Фінанс Україна».
За інформацією пресслужби НДУ, за перші три робочі дні опрацювали 62 заявки депозитарних установ на повернення активів клієнтам.
Процес стартував 15 серпня після того, як депозитарій отримав від компанії необхідну інформацію про рахунки клієнтів і цінні папери. Дані звірили із депозитарним обліком.
- У 2022 році РНБО наклало санкції на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», як на юридичну особу, що надає фінансові послуги. Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.
- Торік у червні Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку повідомила, що Рада ухвалила закон щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Це дали нові повноваження комісії, які дозволили почати процес врегулювання ситуації з клієнтами «Фрідом Фінанс Україна».