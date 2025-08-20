На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Національний депозитарій почав повертати активи клієнтам «Фрідом Фінанс Україна»

За перші три робочі дні опрацювали 62 заявки депозитарних установ.

Національний депозитарій України повідомив, що вже розпочав процедуру повернення активів власникам, яких обслуговувало ТОВ «Фрідом Фінанс Україна». 

За інформацією пресслужби НДУ, за перші три робочі дні опрацювали 62 заявки депозитарних установ на повернення активів клієнтам.

Процес стартував 15 серпня після того, як депозитарій отримав від компанії необхідну інформацію про рахунки клієнтів і цінні папери. Дані звірили із депозитарним обліком.

  • У 2022 році РНБО наклало санкції на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», як на юридичну особу, що надає фінансові послуги. Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.
  • Торік у червні Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку повідомила, що Рада ухвалила закон щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Це дали нові повноваження комісії, які дозволили почати процес врегулювання ситуації з клієнтами «Фрідом Фінанс Україна». 
