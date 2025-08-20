Національний депозитарій почав повертати активи клієнтам «Фрідом Фінанс Україна»

За перші три робочі дні опрацювали 62 заявки депозитарних установ.

Національний депозитарій України повідомив, що вже розпочав процедуру повернення активів власникам, яких обслуговувало ТОВ «Фрідом Фінанс Україна».

За інформацією пресслужби НДУ, за перші три робочі дні опрацювали 62 заявки депозитарних установ на повернення активів клієнтам.

Процес стартував 15 серпня після того, як депозитарій отримав від компанії необхідну інформацію про рахунки клієнтів і цінні папери. Дані звірили із депозитарним обліком.