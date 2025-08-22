ЄС перерахував Україні понад €4 млрд

Зокрема, наша держава отримала четвертий регулярний транш на понад €3,05 млрд.

Євросоюз виділив Україні €4,05 млрд напередодні 34-ї річниці Незалежності. Із цієї суми €3,05 млрд надано через Ukraine Facility, ще €1 млрд – у межах виняткової макрофінансової допомоги (MFA).

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що «ЄС надсилає чіткий сигнал: наша солідарність з Україною є непохитною».

«Сьогоднішнє перерахування понад €4 млрд демонструє нашу відданість. Це фінансування підкреслює нашу підтримку не лише відновлення України, але й її майбутнього як суверенної та демократичної держави. Адже коли Україна сильна — сильна й Європа», - наголосила фон дер Ляєн.

За даними Єврокомісії, з початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС та його держави-члени мобілізували €168,9 млрд гуманітарної, фінансової та військової допомоги нашій державі.

Зокрема, щодо Ukraine Facility, то Україна отримала четвертий регулярний транш на понад €3,05 млрд. Загалом від 1 березня 2024 року в межах цієї програми надано Києву €22,7 млрд, що становить майже 60% від запланованих €50 млрд на 2024–2027 роки. Кошти спрямовані на зміцнення макрофінансової стабільності, реформування держуправління, зелений перехід, розвиток цифрової сфери та управління критичною сировиною.

У межах МFA та G7 loan ЄС також надав Україні нині сьому виплату виняткової макрофінансової допомоги у розмірі €1 млрд. Уся програма MFA сягає €18,1 млрд і є внеском Євросоюзу у ініціативу «Групи семи» Extraordinary Revenue Acceleration, що загалом має забезпечити близько €45 млрд для фінансування нагальних потреб України. Погашення відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених активів Центробанку РФ.