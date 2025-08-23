ЗМІ: У 2025 ЄС передав Україні 10,1 млрд євро із заморожених активів РФ

Ці кошти буде спрямовано на розвиток цивільних і військових проєктів в Україні.

За пів 2025 року Євросоюз передав Україні 10,1 млрд євро, отриманих від доходів заморожених активів Центрального банку Росії. Кошти підуть на цивільні та військові проєкти.

Про це пише DW із посиланням на Welt am Sonntag.

Зазначається, що уряд України отримав ці кошти кількома траншами: 3 мільярди євро у січні, 3,1 мільярда євро у квітні, а також по 1 мільярду євро у березні, травні, червні та липні. Гроші скерують на розвиток цивільних і військових проєктів в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС заморозив російські активи на суму 210 мільярдів євро. Ці активи перебувають під управлінням Euroclear, найбільшого в Європі центрального депозитарію, який оперує активами на суму понад 40 трильйонів євро та відіграє ключову роль у фінансових операціях.

Росія категорично виступає проти використання як самих активів, так і прибутків від них, і подала понад сто судових позовів проти Euroclear.

Деякі європейські політики, зокрема депутатка Європарламенту від Німеччини Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман наполягають на повній передачі заморожених російських активів Україні.