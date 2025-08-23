З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаЕкономікаДержава

ЗМІ: У 2025 ЄС передав Україні 10,1 млрд євро із заморожених активів РФ

Ці кошти буде спрямовано на розвиток цивільних і військових проєктів в Україні.

ЗМІ: У 2025 ЄС передав Україні 10,1 млрд євро із заморожених активів РФ
Фото: EPA/UPG

За пів 2025 року Євросоюз передав Україні 10,1 млрд євро, отриманих від доходів заморожених активів Центрального банку Росії. Кошти підуть на цивільні та військові проєкти.

Про це пише DW із посиланням на Welt am Sonntag. 

Зазначається, що уряд України отримав ці кошти кількома траншами: 3 мільярди євро у січні, 3,1 мільярда євро у квітні, а також по 1 мільярду євро у березні, травні, червні та липні. Гроші скерують на розвиток цивільних і військових проєктів в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС заморозив російські активи на суму 210 мільярдів євро. Ці активи перебувають під управлінням Euroclear, найбільшого в Європі центрального депозитарію, який оперує активами на суму понад 40 трильйонів євро та відіграє ключову роль у фінансових операціях. 

Росія категорично виступає проти використання як самих активів, так і прибутків від них, і подала понад сто судових позовів проти Euroclear. 

Деякі європейські політики, зокрема депутатка Європарламенту від Німеччини Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман наполягають на повній передачі заморожених російських активів Україні. 

  • Нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Євросоюзу ще 1,6 млрд євро, одержаних з прибутків від заблокованих в ЄС російських активів.
  • У ЄС припинилися обговорення конфіскації заморожених активів Росії. Проти вилучення понад 200 мільярдів євро російських активів виступила низка держав Євросоюзу. Серед основних аргументів: законодавчі обмеження в ЄС, ризик створення прецеденту, який може зашкодити європейській фінансовій системі, можливість використовувати відсотки від цих коштів для підтримки України, а також важливість збереження активів як інструменту впливу на Росію в майбутніх мирних переговорах.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies