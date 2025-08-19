Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Bloomberg: Трамп зателефонував Орбану щодо членства України в ЄС

Європейські лідери попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб той відмовився від блокування вступу України до ЄС.

Bloomberg: Трамп зателефонував Орбану щодо членства України в ЄС
Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі у Вашингтоні, 13 травня 2019 р.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп зателефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб обговорити, чому той блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що дзвінок Орбану відбувся після переговорів Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, на яких обговорювалися шляхи припинення війни Росії проти України.

Європейські лідери попросили Дональда Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб той відмовився від своєї незгоди з заявою України про членство в ЄС.

Водночас Орбан не підтвердив дзвінок, натомість опублікував повідомлення, в якому зазначено, що він чув прохання про членство України в ЄС, але не планує поступатися.

“Членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки. Тому пов’язування членства з гарантіями безпеки є непотрібним і небезпечним”, – зазначив Орбан.

  • Адміністрація президента США планує можливу тристоронню зустріч із лідерами України та Росії в угорській столиці - Будапешті як наступний крок у переговорах щодо завершення війни.
