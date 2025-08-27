Британія, Франція і Німеччина готуються відновити санкції ООН проти Ірану

Британія, Франція і Німеччина можуть уже в четвер розпочати процедуру відновлення санкцій ООН проти Ірану через порушення ядерної угоди 2015 року, передає Reuters.

Європейські країни сподіваються, що протягом 30 днів Тегеран надасть переконливі гарантії щодо своєї ядерної програми, що дозволить відкласти конкретні кроки. Водночас останні переговори з іранською стороною, які відбулися у вівторок, не дали достатньо чітких результатів.

Санкції, у разі їхнього автоматичного повернення, охоплюватимуть фінансовий сектор, банківську систему, енергетику та оборонну промисловість Ірану. «Справжні переговори почнуться після того, як лист буде подано до Ради Безпеки ООН», – заявив один із західних дипломатів.

Іран попередив, що у відповідь на можливе відновлення санкцій дасть «жорстку реакцію».

Тим часом МАГАТЕ підтвердило повернення своїх інспекторів до Ірану вперше після того, як країна припинила співпрацю з агентством у червні після атак США та Ізраїлю на її ядерні об’єкти. Проте доступ інспекторів до об’єктів і обсяг перевірок досі не узгоджені.

За оцінками МАГАТЕ, Іран збагачує уран до 60% і накопичив достатньо матеріалу, який у разі подальшого доведення до 90% може вистачити для створення шести ядерних боєприпасів. Однак агентство не має достовірних доказів існування скоординованої програми зі створення ядерної зброї.