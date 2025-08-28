Макрон висловив повну підтримку уряду Франсуа Байру

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру отримав від президента Емманюеля Макрона "повну підтримку" на розширеному засіданні уряду, яке відбулося у середу.

Як пише The Guardian, глава держави погодився з необхідністю ухвалення змін до бюджету, які передбачають скорочення публічного фінансування та "затягування паску" у соціальній сфері.

За словами Макрона, "економіка Франції сильна, але настав час взяти керування майбутнім у власні руки". Президент закликав опозиційні партії проявити "відповідальність" та припинити чинити супротив урядовим ініціативам.

8 вересня у парламенті відбудеться голосування за вотум довіри, під час якого Байру прогнозують провал та відставку. Все більше громадян Франції, згідно з опитуваннями, прагнуть проведення ще одних дострокових виборів до Національних зборів, а чимало французів закликають разом з урядом відправити у відставку й президента.