Уряд РФ продовжив заборону експорту бензину

Російський уряд продовжив заборону експорту бензину. До 30 вересня заборона стосуватиметься як прямих виробників, так і рітейлерів.
Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на російські пропагандистські ресурси.
Зазначається, що з 1 жовтня бензин зможуть експортувати безпосередні виробники, натомість експортери, які не мають власного виробництва, отримають це право з 1 листопада.
Чинна заборона мала закінчитися 31 серпня. Її запровадили в лютому для звичайних рітейлерів, а в липні поширили на виробників.
Цього літа в РФ оптові ціни на бензин перебувають на рекордних рівнях як через сезонний чинник, так і через українські атаки на енергетичну інфраструктуру.
- За даними Reuters, удари українських дронів по російських НПЗ зменшили їхні нафтопереробні потужності щонайменше на 17%.
- 26 серпня 2025 року на території Рязанської області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань-Москва", який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до столиці Росії.
- У ніч на 24 серпня українські сили вдарили по Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області РФ.