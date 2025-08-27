Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Уряд РФ продовжив заборону експорту бензину

Заборона буде повною до 30 вересня.

Російський уряд продовжив заборону експорту бензину. До 30 вересня заборона стосуватиметься як прямих виробників, так і рітейлерів.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на російські пропагандистські ресурси.

Зазначається, що з 1 жовтня бензин зможуть експортувати безпосередні виробники, натомість експортери, які не мають власного виробництва, отримають це право з 1 листопада.

Чинна заборона мала закінчитися 31 серпня. Її запровадили в лютому для звичайних рітейлерів, а в липні поширили на виробників.

Цього літа в РФ оптові ціни на бензин перебувають на рекордних рівнях як через сезонний чинник, так і через українські атаки на енергетичну інфраструктуру. 
Теми: , ,
