Уряд РФ продовжив заборону експорту бензину

Заборона буде повною до 30 вересня.

Російський уряд продовжив заборону експорту бензину. До 30 вересня заборона стосуватиметься як прямих виробників, так і рітейлерів.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на російські пропагандистські ресурси.

Зазначається, що з 1 жовтня бензин зможуть експортувати безпосередні виробники, натомість експортери, які не мають власного виробництва, отримають це право з 1 листопада.

Чинна заборона мала закінчитися 31 серпня. Її запровадили в лютому для звичайних рітейлерів, а в липні поширили на виробників.

Цього літа в РФ оптові ціни на бензин перебувають на рекордних рівнях як через сезонний чинник, так і через українські атаки на енергетичну інфраструктуру.