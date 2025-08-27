В Росії вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав нафтопродукти до Москви, - ГУР

Наразі транспортування нафтопродуктів до столиці РФ зупинене на невизначений термін.

26 серпня 2025 року на території Рязанської області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань-Москва", який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до столиці Росії.

Про це LB.ua повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як зазначають співрозмовники у ГУР, після появи повідомлень у пабліках міста Рязань про сильний "хлопок" на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. Вже за кілька годин були стягнуті автомобілі екстрених служб для її ліквідації.

Зі слів місцевих мешканців, у районі села Божатково залізничного району Рязані перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідків вибуху та пожежі.

Повідомляється, що дана магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснєфть", яка забезпечує армію держави-агресора.

За інформацією ГУР, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники "Транснєфті" підраховують збитки.

як повідомлялося, у ніч на 24 серпня українські сили вдарили по Сизранському нафтопереробному заводу у РФ.