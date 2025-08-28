Кордон із невизнаним Придністров'ям облаштують біспектральними камерами

Також там будують рокадну дорогу.

Триває інженерне облаштування придністровсього сегменту кордону з Молдовою. Зокрема, там встановлять додаткові біспектральні камери та збудують рокадну дорогу.

Як зазначили у ДПСУ, йдеться про сегмент кордону з Придністровським регіоном, що перебуває під контролем Росії.

"Саме ця ділянка потребує особливого контролю та системного укріплення, адже має вагоме значення для національної безпеки України", – повідомили у Держприкордонслужбі.

Зокрема на ділянці відповідальності 2-го прикордонного загону активно триває інженерне облаштування державного кордону. Особливу увагу приділяють будівництву рокадної дороги (з покращеним покриттям вздовж кордону, а також оснащенню цієї ділянки сучасними біспектральними камерами.

Будівництво та облаштування рокадної дороги дасть змогу прикордонним нарядам більш оперативно пересуватися вздовж кордону, забезпечить швидке реагування на можливі зміни в обстановці, а також покращить умови несення служби. А використання біспектральних камер спостереження дозволить у режимі онлайн ефективно контролювати ситуацію на кордоні, адже вони здатні фіксувати зображення у двох спектральних діапазонах: видимому та інфрачервоному. Низка таких камер уже встановлена на цій ділянці кордону та допомагає прикордонникам своєчасно виявляти порушників.