Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Мешканку Святогірська підозрюють у шпигунстві за Силами оборони для коригування вогню окупантів

Їй загрожує довічне.

Мешканку Святогірська підозрюють у шпигунстві за Силами оборони для коригування вогню окупантів
Фото: СБУ

Мешканку Святогірська підозрюють у шпигунстві за Силами оборони для коригування вогню окупантів, повідомляє СБУ. 

За матеріалами справи, ворог завербував її під час окупації прифронтового міста на початку повномасштабної війни. Після звільнення громади Силами оборони рашисти залишили агентку за місцем проживання та проінструктували про додаткові заходи конспірації.

Згодом на месенджер жінки вийшов «зв’язковий» – бойовик спецпідрозділу «БАРС-16» країни-агресора, який воює на східному фронті. Листуючись з агенткою, рашист поставив їй завдання збирати інформацію про пункти базування та напрямки переміщення українських військ на Лиманському напрямку.

Найбільше ворога цікавили укріпрайони, вогневі позиції та маршрути руху підрозділів Третього армійського корпусу ЗСУ на Лиманському напрямку. Для збору розвідданих фігурантка обходила місцевість та випитувала потрібні їй відомості під час побутових розмов з місцевими жителями.

Жінку затримали в її оселі за підозрою у держзраді. Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
