Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Керівник ЦПД: Росія переходить до принципів застосування штурмових груп як основи у війні

Але їх знищують українські бійці.

Керівник ЦПД: Росія переходить до принципів застосування штурмових груп як основи у війні
Окупанти на Вугледарському напрямку
Фото: тг-канал окупантів

Росіяни намагаються збільшити набір на контракти, зокрема, переманюють строковиків, а також іноземців. Також країна-агресор переходить до принципів застосування штурмових груп як основи у війні.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, російська армія робить більшу ставку на мотоцикли, баггі та інше замість бронетехніки. 

«Це все вони роблять, бо в кілзонах броня і люди швидко знищуються дронами і єдина можливість пройти зону від 5 до 15 км - це на такому транспорті. Але дронів зараз вистачає і для того, щоб палити таких скутеристів. Втім, подібні плани, які озвучує Білоусов (керівник російського міноборони – Ред.) у РФ, свідчать про остаточний перехід росіян до принципів застосування штурмових груп як основи у війни», - зазначив Коваленко.

Він зауважив, що така ситуацією не є критичною, бо штурмові групи ворога, що працюють на сході, знищують. 

Коваленко додав, масовість використання дронів, особливо на штучному інтелекті, остаточно змінить роль піхоти у війні. "Схоже, що це станеться вже наступного року", - додав керівник ЦПД і зауважив, що "всі дії росіян свідчать, що війну завершувати вони не планують. Захід, сподіваюсь, це розуміє. І війну вони планують не тільки проти нас вести".
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies