Керівник ЦПД: Росія переходить до принципів застосування штурмових груп як основи у війні

Росіяни намагаються збільшити набір на контракти, зокрема, переманюють строковиків, а також іноземців. Також країна-агресор переходить до принципів застосування штурмових груп як основи у війні.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, російська армія робить більшу ставку на мотоцикли, баггі та інше замість бронетехніки.

«Це все вони роблять, бо в кілзонах броня і люди швидко знищуються дронами і єдина можливість пройти зону від 5 до 15 км - це на такому транспорті. Але дронів зараз вистачає і для того, щоб палити таких скутеристів. Втім, подібні плани, які озвучує Білоусов (керівник російського міноборони – Ред.) у РФ, свідчать про остаточний перехід росіян до принципів застосування штурмових груп як основи у війни», - зазначив Коваленко.

Він зауважив, що така ситуацією не є критичною, бо штурмові групи ворога, що працюють на сході, знищують.

Коваленко додав, масовість використання дронів, особливо на штучному інтелекті, остаточно змінить роль піхоти у війні. "Схоже, що це станеться вже наступного року", - додав керівник ЦПД і зауважив, що "всі дії росіян свідчать, що війну завершувати вони не планують. Захід, сподіваюсь, це розуміє. І війну вони планують не тільки проти нас вести".