Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони вперше закупило тактичні навушники, які відповідають стандартам НАТО

Вже укладені контракти на постачання 40 000 навушників загальною вартістю 635,3 млн грн.

Міноборони вперше закупило тактичні навушники, які відповідають стандартам НАТО
Фото: Міноборони

«Державний оператор тилу» Міністерства оборони успішно провів закупівлю тактичних навушників, технічні вимоги до яких були затверджені цього року та оновлені відповідно до стандартів НАТО, передає пресслужба оборонного відомства. 

У лютому 2025 року Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення було затверджено технічну специфікацію для тактичних навушників, яка включає посилені вимоги до рівня захисту, функціональності та надійності. А вже у липні ДОТ оголосив перші тендери, за результатами яких укладено контракти на постачання 40 000 навушників загальною вартістю 635,3 млн грн.

«Ця закупівля є важливим кроком у наближенні нашої системи забезпечення до стандартів НАТО. Це не просто нова позиція у номенклатурі – це гарантія безпеки, сумісності та надійності обладнання, яке вже цієї осені отримають військові», – зазначає Микита Чічкан, директор програми речового забезпечення ДОТ.

Ці навушники виготовляються в одній з держав Європейського Союзу відповідно до стандартів НАТО. Зокрема, вони мають рівень шумозахисту від 29 децибелів і вище та призначені для використання за різних погодних умов – сніг, дощ, високі та низькі температури. Ще однією перевагою є підвищена електромагнітна стійкість, яка забезпечує кращу передачу сигналу.

Очікується, що вже цієї осені перші партії надійдуть до об’єднаних центрів забезпечення Командування Сил логістики, а згодом – безпосередньо у підрозділи.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies