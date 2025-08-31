У Чорноморську відновлюють водопостачання після атаки РФ, ‒ ОВА

У Чорноморську поступово відновлюється водопостачання після нічної атаки.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Водоканал забезпечує подачу води за допомогою генераторів, в райони без водопостачання організовано доставку технічної води. Міська лікарня працює від генераторів та забезпечена водою.
Енергетики продовжують працювати над ремонтом систем електропостачання, прогнози щодо відновлення з’являться згодом.
“Пункти незламності відкриті з 12:00 ‒ там можна зарядити гаджети та отримати підтримку. Мобільний інтернет у місті працює, хоча зі зниженим рівнем якості”, ‒ додав голова ОВА.
- Ворог вночі масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії.
- Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.
- Потім енергетики повідомили, що в області під час нічного обстрілу атаковано чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК.