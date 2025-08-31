У Чорноморську відновлюють водопостачання після атаки РФ, ‒ ОВА

Водоканал забезпечує подачу води за допомогою генераторів, в райони без водопостачання організовано доставку технічної води.

У Чорноморську поступово відновлюється водопостачання після нічної атаки.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Водоканал забезпечує подачу води за допомогою генераторів, в райони без водопостачання організовано доставку технічної води. Міська лікарня працює від генераторів та забезпечена водою.

Енергетики продовжують працювати над ремонтом систем електропостачання, прогнози щодо відновлення з’являться згодом.

“Пункти незламності відкриті з 12:00 ‒ там можна зарядити гаджети та отримати підтримку. Мобільний інтернет у місті працює, хоча зі зниженим рівнем якості”, ‒ додав голова ОВА.