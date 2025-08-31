Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині – одна загибла і 12 поранених від російських обстрілів

Ворог атакував Херсон і Білозерку.

На Херсонщині – одна загибла і 12 поранених від російських обстрілів
Білозерка на Херсонщині
Фото: Вікіпедія

31 серпня російські війська здійснили атаки на Херсонщину із застосуванням артилерійських систем та дронів різних типів. Є загибла і поранені.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Так, внаслідок обстрілу Херсона загинула жінка.

Крім того, десятеро цивільних зазнали поранень у різних районах обласного центру, ще двоє постраждалих — у селищі Білозерка.

Внаслідок ворожих атак пошкоджені приватні будинки, автомобілі, адміністративні будівлі та приміщення медичних закладів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies