На Херсонщині – одна загибла і 12 поранених від російських обстрілів

31 серпня російські війська здійснили атаки на Херсонщину із застосуванням артилерійських систем та дронів різних типів. Є загибла і поранені.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Так, внаслідок обстрілу Херсона загинула жінка.

Крім того, десятеро цивільних зазнали поранень у різних районах обласного центру, ще двоє постраждалих — у селищі Білозерка.

Внаслідок ворожих атак пошкоджені приватні будинки, автомобілі, адміністративні будівлі та приміщення медичних закладів.