Telegram, YouTube, Facebook і телемарафон: українці розповіли, звідки вони дізнаються новини і як перевіряють інформацію

При цьому найбільше українці не довіряють єдиному телемарафону. 

Фото: EPA/UPG

Більше половини українців дізнаються новини з Telegram-каналів

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг".

Телеграм-канали постійно або часто (4-5 днів на тиждень) читає загалом понад половина опитаних (52%). На другому місці - YouTube (32% дивляться постійно або часто), на третьому - Facebook (28%). Телемарафон "Єдині новини" і чати у Viber постійно або часто переглядають 25%.

Регулярне читання друкованих медіа - малопоширена практика: 84% ніколи не користуються газетами і журналами для отримання інформації.

Більшість українців також ніколи не отримує інформацію з радіо (75%), регіональних медіа (69%), регіональних онлайн-медіа (67%), міжнародних онлайн-медіа (66%).

Результати опитування також свідчать, що українці мало довіряють медіа загалом. Але відносно більше довіри - до Telegram-каналів (29%) і Youtube-каналів (24%). Міжнародним та українським онлайн-медіа скоріше довіряють або довіряють 16%.

Найбільше українці не довіряють єдиному телемарафону (39% не довіряють або скоріше не довіряють, 24% вагаються, 19% важко відповісти).

Майже 40% опитуваних ніколи не перевіряють достовірність інформації, 18% роблять це завжди. Частіше перевіряє достовірність молодь (18—29 років), респонденти з вищою освітою, а також військові і ветерани. 35% вважають, що їм легко або скоріше легко відрізняти правдиву інформацію від неправдивої в медіа, 28% - що їм це робити важко або скоріше важко.

Найпоширеніші практики перевірки достовірності - це використання власної інтуїції та досвіду (34%) і порівняння з кількома авторитетними джерелами (25%). 

  • Минулого року опитування також показало, що Telegram є найпопулярнішим джерелом інформації для 47% респондентів, далі йшли - YouTube (26%), "Єдиний марафон новин" (21%), а також розповідей очевидців подій/знайомих та офіційні державні джерела (обидва – по 19%). 
