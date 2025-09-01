Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Упродовж минулого тижня через російські обстріли на Харківщині постраждали 18 цивільних

Двоє цивільних загинули.

Упродовж минулого тижня через російські обстріли на Харківщині постраждали 18 цивільних
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 33 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 18 людей, 2 людей загинули.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

По населених пунктах Харківщини ворог активно застосовував різні види озброєння: 

  • 1 КАБ;
  • 13 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Ланцет";
  • 15 БпЛА типу "Молнія";
  • 17 fpv-дронів;
  • 9 БпЛА (тип встановлюється).

Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району. Там пошкоджено щонайменше один багатоквартирний і 5 приватних будинків, адмінбудівлю, цивільне підприємство, 2 школи, магазин, клуб, пам'ятник, автомобіль екстреної медичної допомоги, 3 цивільні автомобілі.

Також унаслідок російських обстрілів руйнування зафіксували в Ізюмському районі: 26 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі, склад агрофірми.

"Підрозділи ДСНС загасили 21 пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах. Знешкодили 541 вибухонебезпечний предмет", — ідеться у повідомленні. 
