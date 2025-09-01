Упродовж минулого тижня через російські обстріли на Харківщині постраждали 18 цивільних

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 33 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 18 людей, 2 людей загинули.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

По населених пунктах Харківщини ворог активно застосовував різні види озброєння:

1 КАБ;

13 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Ланцет";

15 БпЛА типу "Молнія";

17 fpv-дронів;

9 БпЛА (тип встановлюється).

Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району. Там пошкоджено щонайменше один багатоквартирний і 5 приватних будинків, адмінбудівлю, цивільне підприємство, 2 школи, магазин, клуб, пам'ятник, автомобіль екстреної медичної допомоги, 3 цивільні автомобілі.

Також унаслідок російських обстрілів руйнування зафіксували в Ізюмському районі: 26 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі, склад агрофірми.

"Підрозділи ДСНС загасили 21 пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах. Знешкодили 541 вибухонебезпечний предмет", — ідеться у повідомленні.