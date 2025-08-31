Через російську агресію на Херсонщині загинула ще одна людина

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків.

Через російську агресію у Херсонській області за минулу добу загинула ще одна людина.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олексій Прокудін.

Ще вісім осіб отримали пораненням.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Придніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Новодмитрівка, Берегове, Кізомис, Велетенське, Зорівка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Микільське, Іванівка, Берислав, Томарине, Шилова Балка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Миколаївка, Новоолександрівка, Дудчани, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили автозаправну станцію, приватний гараж та автомобілі.