Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Через російську агресію на Херсонщині загинула ще одна людина

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків.

Через російську агресію на Херсонщині загинула ще одна людина
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Через російську агресію у Херсонській області за минулу добу загинула ще одна людина.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олексій Прокудін.

Ще вісім осіб отримали пораненням.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Придніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Новодмитрівка, Берегове, Кізомис, Велетенське, Зорівка, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Микільське, Іванівка, Берислав, Томарине, Шилова Балка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Миколаївка, Новоолександрівка, Дудчани, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили автозаправну станцію, приватний гараж та автомобілі.

  • 29 серпня російські військові атакували з дрона цивільну автівку на трасі неподалік села Осокорівка, що на Херсонщині. Постраждали вагітна жінка та чоловік.
﻿
