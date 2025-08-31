​Мерц: капітуляція України означатиме війну в іншій державі, а потім – і в Німеччині

«Ми намагаємося закінчити її (війну – Ред .) якнайшвидше. Але, звісно, не ціною капітуляції України», - наголосив канцлер.

У разі капітуляції Україні війна не припиниться, а зачепить інші держави.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, цитує Zdfheute.

За словами канцлера, війна може закінчитися завтра, якщо Україна капітулює, здасться і країна втратить незалежність,. Але «тільки тоді післязавтра настане черга наступної країни. А ще за день — нашої. Це не варіант».

При цьому Мерц виступив проти присутності німецьких сухопутних військ в Україні зараз. Він сказав, що наразі обговорюють гарантії безпеки у випадку припинення вогню. Лише тоді «багато речей» вдасться реалізувати.

На запитання, чи сподівається канцлер на досягнення припинення вогню наступного року, Мерц відповів: «Я не втрачаю надії, що ми зможемо цього домогтися. Але й не маю жодних ілюзій».

Він готовий до того, що війна триватиме довго. «Ми намагаємося закінчити її якнайшвидше. Але, звісно, не ціною капітуляції України».