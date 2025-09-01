Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Війна

Росіяни у Запорізькій області поранили жінку і вбили подружжя (оновлено)

Від атак ворога постраждали 20 населених пунктів.

Росіяни у Запорізькій області поранили жінку і вбили подружжя (оновлено)
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки на Пологівський район поранена 66-річна жінка та загинуло подружжя.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров. 

Оновлення. Пізніше Федоров додав, що внаслідок атаки КАБами у Пологівському районі зруйновані будинки. В одному з них загинуло подружжя - 64-річні чоловік та жінка.

Війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Омельнику, Полтавці, Малинівці, Білогірʼю та Успенівці.

432 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Біленьке, Камʼяне, Червонодніпровку, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Юрківку, Малу Токмачку, Чарівне, Ольгівське та Преображенку. 3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоандріївку та Малу Токмачку.

150 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 57 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, господарчих споруд та обʼєктів інфраструктури.
