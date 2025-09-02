Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Міністр фінансів США анонсував обговорення антиросійських санкцій з Трампом

Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

В інтерв'ю американському каналу Fox News міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що "усі варіанти на столі" щодо санкцій, які адміністрація Дональда Трампа може застосувати проти Росії.

Урядовець поскаржився, що "від часу історичної зустрічі в Анкориджі, від телефонної розмови, коли Президент Зеленський та європейські лідери були у Білому домі, Путін робив протилежне тому, що обіцяв". Бессент додав, що кремлівський диктатор "мерзенним, мерзенним чином збільшив свою кампанію з бомбардування міст".

За словами міністра, вже цього тижня вони з Дональдом Трампом аналізуватимуть можливості економічного тиску на Росію. 
