Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Польський уряд підготував нову версію закону про підтримку українців

Першу редакцію заветував президент.

Польський уряд підготував нову версію закону про підтримку українців
Фото: EPA/UPG

Уряд Дональда Туска у Польщі оприлюднив новий варіант законопроєкту щодо умов надання допомоги українцям, які через війну виїхали до сусідньої держави.

Як пише "Європейська правда", у новій версії документа право на отримання виплати на дітей за програмою "800+" прив'язане до діяльності батьків на ринку праці та того, чи ходять діти до польської школи.

Інститут соціального страхування Польщі матиме право щомісяця перевіряти, чи відповідає іноземець умовам перебування на території країни.

Ухвалення законопроєкту до 1 жовтня є критично важливим для українців, адже з цієї дати вони можуть втратити право проживати, працювати, отримувати соціальні виплати та доступ до системи охорони здоров'я й освіти в Польщі. 
