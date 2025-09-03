Польський уряд підготував нову версію закону про підтримку українців

Уряд Дональда Туска у Польщі оприлюднив новий варіант законопроєкту щодо умов надання допомоги українцям, які через війну виїхали до сусідньої держави.

Як пише "Європейська правда", у новій версії документа право на отримання виплати на дітей за програмою "800+" прив'язане до діяльності батьків на ринку праці та того, чи ходять діти до польської школи.

Інститут соціального страхування Польщі матиме право щомісяця перевіряти, чи відповідає іноземець умовам перебування на території країни.

Ухвалення законопроєкту до 1 жовтня є критично важливим для українців, адже з цієї дати вони можуть втратити право проживати, працювати, отримувати соціальні виплати та доступ до системи охорони здоров'я й освіти в Польщі.