За добу окупанти завдали 391 удар по Запорізькій області, є загибла і 37 поранених

Надійшло 382 повідомлення про пошкодження будинків, квартир, господарчих споруд, гаражів, автомобілів, обʼєктів критичної та соціальної інфраструктури.

Протягом минулої доби одна людина загинула, 37 дістали поранень внаслідок атак росіян на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 391 удар по 16 населених пунктах Запорізької області.

Ворог завдав 10 ракетних ударів по Запоріжжю.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Комишувасі, Білогірʼю, Малинівці.

Два обстріли з РСЗВ накрили Плавні та Чарівне.

286 безпілотники різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Васинівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку, Новопавлівку, Долинку.

88 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Надійшло 382 повідомлення про пошкодження будинків, квартир, господарчих споруд, гаражів, автомобілів, обʼєктів критичної та соціальної інфраструктури.