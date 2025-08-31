Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу окупанти завдали 391 удар по Запорізькій області, є загибла і 37 поранених

Надійшло 382 повідомлення про пошкодження будинків, квартир, господарчих споруд, гаражів, автомобілів, обʼєктів критичної та соціальної інфраструктури.

За добу окупанти завдали 391 удар по Запорізькій області, є загибла і 37 поранених

Протягом минулої доби одна людина загинула, 37 дістали поранень внаслідок атак росіян на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 391 удар по 16 населених пунктах Запорізької області.

Ворог завдав 10 ракетних ударів по Запоріжжю

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Комишувасі, Білогірʼю, Малинівці. 

Два обстріли з РСЗВ накрили Плавні та Чарівне. 

286 безпілотники різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку,  Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Васинівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку, Новопавлівку, Долинку. 

88 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного. 

Надійшло 382 повідомлення про пошкодження будинків, квартир, господарчих споруд, гаражів, автомобілів, обʼєктів критичної та соціальної інфраструктури.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies