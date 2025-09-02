Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: понад чверть боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському напрямку

На Лиманському напрямку відбулось 19 боєзіткнень, на Новопавлівському - ще 18.

Генштаб: понад чверть боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 1 вересня відбулося 160 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні окупанти 44 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1960 дронів-камікадзе та здійснили 3665 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 10 атак росіян. Від початку доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 18 керованих авіаційних бомб та здійснив 190 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у напрямку Нової Кругляківки, Новоплатонівки. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 14 наступальних дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили 11 ворожих атак поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень. Загарбник намагається просуватись у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка та Ступочки. Одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили у районах Щербинівки на в напрямку Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 43 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне  у напрямку населених пунктів Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 144 окупантів, з них 74 – безповоротно. Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, вісім мотоциклів, артилерійську систему, пункт управляння БпЛА, три безпілотні літальні апарати та два укриття для особового складу; також пошкоджено дві артилерійські системи, два пункти управляння БпЛА та п’ять укриттів для особового складу окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував в районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха. П’ять ворожих атак тривають.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Один раз агресор атакував на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в напрямку населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог провів три безрезультатні атаки.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 40 окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника.
