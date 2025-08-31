Найбільше втрат ворог зазнає на Донеччині, ‒ доповідь Сирського

За вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими на фронті понад 290 тисяч своїх військових, повідомив Головком.

Про це йшлося у доповіді Головкома Олександр Сирського, повідомив президент Володимир Зеленський.

Сирський доповів передусім про Покровський напрямок, де російська армія концентрує найбільші зусилля та, відповідно, зазнає найбільших втрат.

“Наші підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині та методично знищують окупанта. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань”, ‒ зазначає президент з посиланням на доповідь.

На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи.

“Детально проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку й наміри окупанта. Також ситуацію у прикордонні Сумщини та на Харківщині. Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки”, ‒ додав Зеленський.