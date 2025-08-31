Генштаб про “звіт” Герасимова: чергова “сезонна” наступальна кампанія РФ закінчилася практично нічим

Російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом протягом “весняно-літньої кампанії 2025 року”.

Так заявили у Генштабі ЗСУ, реагуючи на “звіт” начальника російського Генштабу Валерія Герасимова.

“30 серпня російська пропаганда поширила звіт начальника генштабу зс рф щодо “підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року”. В його основі – спроби видати бажане за дійсне та відверта брехня. Адже через три з половиною роки повномасштабної агресії кремля його чергова “сезонна” наступальна кампанія закінчилася практично нічим”, ‒ заявили у Генеральному штабі.

Військові заявили, що натомість, із початку року в боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині росіяни втратили майже 210 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими, знищено та пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.

“Фейкові реляції противника про “зони безпеки” в Сумській і Харківській областях – ніщо інше, як намагання приховати провали операцій, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат”, ‒ додали у ЗСУ.

За цей рік лише в операційній зоні УВ “Курськ” наші воїни ліквідували 19 080 бійців, ще понад 25 тисяч отримали поранення. Натомість сьогодні, українські війська ведуть активні дії на Сумщині, де звільнили Кіндратівку й Андріївку, витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів.

У Генштабі підкреслили, що подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені. Водночас 100% підтверджений результат, якого досягли росіяни з початку 2025 року, – це їх загальні втрати понад 291 тисяча солдатів убитими й пораненими. Масове нагородження 120 тисяч російських вояків лише підтверджує масштаби втрат.

Як пише Радіо Свобода, Герасимов 30 серпня заявив, що російські війська захопили 3500 квадратних кілометрів території та 149 населених пунктів з березня 2025 року. Герасимов стверджував, що російські війська захопили 210 квадратних кілометрів та 13 населених пунктів лише на півночі Сумської області – ймовірно, також з березня 2025 року. Герасимов стверджував, що російські війська окупували 99,7% Луганської області, 79% Донецької області, 76 відсотків Херсонської області та 74% Запорізької області.