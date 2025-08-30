Ветеран війни Роман Кашпур з Вінниччини здобув два нових Рекорди України.
Про це повідомила перший заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
“Наш незламний захисник встановив рекорд з мімінімального часу подолання марафонської дистанції на протезі! Це його результат Берлінського марафону – 3 години 55 хв 02 с”, – повідомила Наталя Заболотна.
Вона зазначила, що також Роман став першим параатлетом України, який здолав всі ТОП-6 світових марафонів престижу на протезі.
Загалом він пробіг 7 марафонів у Лондоні, Вашингтоні, Нью-Йорку, Токіо, Берліні, Чикаго, Бостоні. Чотири тисячі кілометрів на протезі за два роки.
На світових марафонах він чотири рази перевершував діючий рекорд України.
“І тепер нарешті нагорода знайшла свого героя! Рома Кашпур – ти приклад вражаючої цілеспрямованості та життєстійкості! Ми всі пишаємося твоїми неймовірними досягненнями!” – написала Наталя Заболотна.