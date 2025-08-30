Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Ветеран війни Роман Кашпур з Вінниччини здобув два нових рекорди України

Роман Кашпур встановив рекорд з мімінімального часу подолання марафонської дистанції на протезі. Також Роман став першим параатлетом України, який здолав всі ТОП-6 світових марафонів престижу на протезі.

Ветеран війни Роман Кашпур з Вінниччини здобув два нових рекорди України
Роман Кашпур
Фото: facebook / Роман Кашпур

Ветеран війни Роман Кашпур з Вінниччини здобув два нових Рекорди України. 

Про це повідомила перший заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

“Наш незламний захисник встановив рекорд з мімінімального часу подолання марафонської дистанції на протезі! Це його результат Берлінського марафону – 3 години 55 хв 02 с”, – повідомила Наталя Заболотна.

Вона зазначила, що також Роман став першим параатлетом України, який здолав всі ТОП-6 світових марафонів престижу на протезі.

Загалом він пробіг 7 марафонів у Лондоні, Вашингтоні, Нью-Йорку, Токіо, Берліні, Чикаго, Бостоні. Чотири тисячі кілометрів на протезі за два роки.

На світових марафонах він чотири рази перевершував діючий рекорд України.

“І тепер нарешті нагорода знайшла свого героя! Рома Кашпур – ти приклад вражаючої цілеспрямованості та життєстійкості! Ми всі пишаємося твоїми неймовірними досягненнями!” – написала Наталя Заболотна.

Фото: facebook / Роман Кашпур

Фото: facebook / Роман Кашпур
Читайте також
