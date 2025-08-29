Головне за п’ятницю, 29 серпня: наслідки масованої атаки на Київ, удар по відділенню Нової пошти в Краматорську

Бойові дії на Донеччині, 56 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відкриття Національного меморіального кладовища. Яким запам’ятається 1283-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 29 серпня, на місці вчорашнього російського удару у Дарницькому районі столиці, де внаслідок атаки ворога було зруйновано частину житлового будинку, завершено пошуково-рятувальну операцію.

У Дарницькому районі загинули 22 місцевих мешканця, зокрема четверо неповнолітніх: дівчинка 2-х років, 14-річний хлопець та 17-річні дівчина та хлопець. Померла в лікарні працівниця прокуратури, яку дістали з-під завалів цього будинку.

Одна жінка загинула у Шевченківському районі Києва. Понад 50 людей отримали поранення. Деякі тіла досі не опізнані, 8 людей не виходять на зв’язок із рідними.

Аварійно-пошукові роботи в Києві тривали безперервно понад 30 годин.

Загалом число загиблих у Києві через атаки росіян у ніч на 28 серпня зросло до 25 людей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 29 серпня відбулося 56 бойових зіткнень.

Сьогодні, 29 серпня, ворог вдарив безпілотником по відділенню Нової пошти в Краматорську Донецької області, внаслідок чого 1 людина загинула і 1 поранена. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчину.

“Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!” – закликав глава ОВА.

Сьогодні, в День пам'яті захисників, на Національному меморіальному військовому кладовищі (с. Мархалівка) відбулися перші поховання. Поховали захисників, імена яких наразі не встановлені, передає РБК-Україна з місця події.

Прощання з ними відбулося з військовими почестями. Для поховання невідомих захисників і захисниць відвели окремий сектор кладовища.

Участь у відкритті Національного меморіального кладовища взяло політичне керівництво держави включно з президентом.

Під час преспідходу Президент Володимир Зеленський озвучив своє бачення гарантій безпеки, які повинна отримати Україна.

Перший блок – це українська армія і зокрема фінансування особового складу в тій кількості, яка є зараз, сказав він. На більшу кількість коштів ніхто не дасть, а на меншу кількість Україна не згодна. Далі – зброя для цієї армії.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу".

Про це свідчить картка закону на сайті Верховної Ради.

Цим законом зокрема встановлюється, що "рашизм" - це різновид тоталітарної ідеології та практик, які лежать в основі російського нацистського тоталітарного режиму, сформованого у державі-агресорі, та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Серед іншого, законом визначаються такі терміни: "війна за Незалежність України", "злочини проти Українського народу" та "історична антиукраїнська пропаганда".

