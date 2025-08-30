Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСуспільствоВійна

Гендиректор Укрпошти повідомив, що атака росіян на Київ 28 серпня знищила одне з відділень компанії

Знищено відділення, яке знаходилося на вулиці Шумського, 4-А.

Гендиректор Укрпошти повідомив, що атака росіян на Київ 28 серпня знищила одне з відділень компанії
Фото: facebook / Ігор Смілянський

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що атака росіян на Київ 28 серпня знищила одне з відділень компанії. Про це він написав сьогодні, 30 серпня, у “Фейсбуці”. 

“Шановні клієнти! Після останнього обстрілу, відділення Укрпошта 02098, що знаходилося в Києві на вулиці Шумського, 4-А, — більше немає. Ракета ворога повністю його знищила”, — написав гендиректор.

Проте, як значив Смілянський, майже всі посилки вціліли й уже відсьогодні чекають на своїх власників у відділенні 02152 за адресою: вулиця Івана Миколайчука, 13-А.

“Ми окремо звʼяжемось з кожним клієнтом, щоб поінформувати і, звісно, компенсуємо ту невелику кількість посилок, яка була пошкоджена в результаті обстрілу. Рахунок, як завжди потім виставимо росіі”, – написав він.

Пошук нового приміщення триває. Компанія робить все можливе, аби переїзд відбувся в найкоротші терміни.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies