Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що атака росіян на Київ 28 серпня знищила одне з відділень компанії. Про це він написав сьогодні, 30 серпня, у “Фейсбуці”.

“Шановні клієнти! Після останнього обстрілу, відділення Укрпошта 02098, що знаходилося в Києві на вулиці Шумського, 4-А, — більше немає. Ракета ворога повністю його знищила”, — написав гендиректор.

Проте, як значив Смілянський, майже всі посилки вціліли й уже відсьогодні чекають на своїх власників у відділенні 02152 за адресою: вулиця Івана Миколайчука, 13-А.

“Ми окремо звʼяжемось з кожним клієнтом, щоб поінформувати і, звісно, компенсуємо ту невелику кількість посилок, яка була пошкоджена в результаті обстрілу. Рахунок, як завжди потім виставимо росіі”, – написав він.

Пошук нового приміщення триває. Компанія робить все можливе, аби переїзд відбувся в найкоротші терміни.