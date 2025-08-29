Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі ворог атакував Дніпро і область. Загинули двоє людей, є поранені

На місцях ударів спалахнули пожежі. 

Уночі ворог атакував Дніпро і область. Загинули двоє людей, є поранені
Уночі 29 серпня Росія атакувала Дніпропетровську область
Фото: ДСНС України в Telegram

Цієї ночі армія Росії атакувала дронами Дніпро і область. Загинули двоє людей, є поранені.

В Синельниківському районі в житловому секторі вбиті двоє людей. Згорів будинок на площі 100 кв. метрів, повідомили в ДСНС. 

Очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що загинули чоловік і жінка. Постраждала жінка 50 років – їй надали допомогу на місці. 

“Також зафіксоване займання на одному з підприємств району”, – йдеться в повідомленні ДСНС. 

Крім того, пошкоджено АЗС. 

У Дніпрі внаслідок атаки поранені двоє чоловіків. Там теж сталася пожежа, її оперативно загасили. 

За даними Сергія Лисака, один з поранених в Дніпрі чоловіків перебуває в важкому стані, інший – у середньому. 

"Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина", – додав він.

До ліквідації наслідків ворожих атак були залучені 38 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС. Роботи тривають.

Наслідки атаки на Дніпропетровську область
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки атаки на Дніпропетровську область

  • За даними Повітряних сил, вночі 29 серпня ворог запустив 68 дронів. Зафіксовано влучання в дев'яти локаціях Дніпропетровської і Донецької областей. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies