Уночі ворог атакував Дніпро і область. Загинули двоє людей, є поранені

Цієї ночі армія Росії атакувала дронами Дніпро і область. Загинули двоє людей, є поранені.

В Синельниківському районі в житловому секторі вбиті двоє людей. Згорів будинок на площі 100 кв. метрів, повідомили в ДСНС.

Очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що загинули чоловік і жінка. Постраждала жінка 50 років – їй надали допомогу на місці.

“Також зафіксоване займання на одному з підприємств району”, – йдеться в повідомленні ДСНС.

Крім того, пошкоджено АЗС.

У Дніпрі внаслідок атаки поранені двоє чоловіків. Там теж сталася пожежа, її оперативно загасили.

За даними Сергія Лисака, один з поранених в Дніпрі чоловіків перебуває в важкому стані, інший – у середньому.

"Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина", – додав він.

До ліквідації наслідків ворожих атак були залучені 38 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС. Роботи тривають.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки на Дніпропетровську область