Reuters: Куйбишевський НПЗ призупинив роботу після атак українських дронів

В результаті атаки було пошкоджено обидва блоки первинної переробки нафти.

Переробка нафти на Куйбишевському НПЗ в Росії, яким керує “Роснафта”, була зупинена з 28 серпня після атак українських дронів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними джерел, в результаті атаки було пошкоджено обидва блоки первинної переробки нафти на заводі: блок перегонки сирої нафти (CDU-4) та CDU-5, кожен потужністю 70 тис. барелів на добу.

Крім того, було пошкоджено деякі блоки вторинної переробки.

Джерела повідомляють, що Куйбишевський НПЗ відновив переробку нафти 21 серпня після завершення капремонту, який тривав з 1 липня.

Куйбишевський НПЗ входить до Самарської групи нафтопереробних заводів “Роснафти”, до якої також входять Новокуйбишевський та Сизранський НПЗ, який зупинився 15 серпня через пошкодження дроном. 2 серпня Новокуйбишевський нафтопереробний завод також був атакований дронами.

Потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік, або близько 140 тис. барелів на день.

Торік Куйбишевський НПЗ переробив 4,7 млн метричних тонн сирої нафти, виробив 0,8 млн тонн автомобільного бензину, 1,4 млн тонн дизельного палива та 1,3 млн тонн мазуту.