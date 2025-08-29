Внаслідок нічної дронової атаки є влучання в 9 локаціях у двох областях

Ворог випустив по українцях майже 70 БпЛА.

Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із російських напрямків Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Збити вдалося, за попередніми даними, 46 ворожих дронів на півночі і сході країни. Про це повідомили в Повітряних силах.

“Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні.