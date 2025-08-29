Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСуспільствоВійна

Радбез ООН збереться на вимогу України через російські удари по Києву

У той самий день у Нью-Йорку буде українська делегація.

Радбез ООН збереться на вимогу України через російські удари по Києву
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю Рада безпеки ООН проведе засідання на вимогу України, пов'язане з масованим обстрілом цивільної інфраструктури з десятками жертв, вчиненим Росією у ніч на 28 серпня. 

Як пише "Укрінформ", початок запланований на 22 годину за київським часом. Українські дипломати поінформують Раду про масштаби руйнувань та закликатимуть до захисту цивільного населення шляхом негайного припинення вогню.

Саме в цей час у Нью-Йорку перебуватиме також делегація у складі голови Офісу Президента Андрія Єрмака та секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова, які мають зустрітися зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
﻿
