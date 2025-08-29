«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 800 цілей росіян

Зокрема, було уражено 16 артилерійських систем, 2 танки та 12 одиниць бронетехніки.

Ілюстративне фото
Фото: Фото надане виробником/Міноборони

Впродовж доби 28-29 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 818 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 164 одиниці особового складу, з яких 86 – ліквідовано;
  • 37 одиниць автомобільної техніки та 27 мотоциклів;
  • 16 артилерійських систем, 2 танки та 12 одиниць бронетехніки.

Крім того, було знищено 90 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні було знищено/уражено 21 411 цілей, з яких 4 986 – особовий склад противника.

Фото: СБС
