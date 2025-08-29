МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Росіяни поранили двох жінок на Сумщині

Від атак ворога постраждали 39 населених пунктів області.

Росіяни поранили двох жінок на Сумщині
Наслідки російської атаки
Фото: Сумська міська рада

Упродовж доби російські війська здійснили 136 обстрілів по 39 населених пунктах у 16 територіальних громадах Сумської області. Поранені двоє жінок.

Про це повідомили у ОВА. 

У Білопільській громаді ворожий дрон поранив жінку 1956 р. н. У Сумській громаді теж через атаку БпЛА постраждала жінка 1967 р.н.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари БпЛА: понад 30 ударів КАБів та понад 10 ударів БпЛА.Також ворог здійснив ракетні удари, удари FPV-дронами, скидання ВОГ з БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та легковий автомобіль;
  • у Глухівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та нежитлові приміщення;
  • у Сумській громаді пошкоджено легковий автомобіль та приватний будинок;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 09 хвилин.

  • Перед цим у області 14-річна дитина постраждала через необережне поводження з вибухівкою. 
