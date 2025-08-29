Росіяни поранили двох жінок на Сумщині

Упродовж доби російські війська здійснили 136 обстрілів по 39 населених пунктах у 16 територіальних громадах Сумської області. Поранені двоє жінок.

Про це повідомили у ОВА.

У Білопільській громаді ворожий дрон поранив жінку 1956 р. н. У Сумській громаді теж через атаку БпЛА постраждала жінка 1967 р.н.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари БпЛА: понад 30 ударів КАБів та понад 10 ударів БпЛА.Також ворог здійснив ракетні удари, удари FPV-дронами, скидання ВОГ з БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та легковий автомобіль;

у Глухівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та нежитлові приміщення;

у Сумській громаді пошкоджено легковий автомобіль та приватний будинок;

у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;

у Новослобідській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу повітряна тривога в області тривала 17 годин 09 хвилин.