На Сумщині 14-річна дитина постраждала через необережне поводження з ВНП

Підлітка госпіталізували. 

На Сумщині 14-річна дитина постраждала через необережне поводження з ВНП
Міни-'пелюстки', ілюстративне фото
Фото: АрміяInform

У Миколаївській сільській громаді Сумської області через необережне поводження із вибухонебезпечним предметом постраждала 14-річна дитина. Підлітка госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Про це повідомили у ОВА. 

Від ранку 27 серпня до ранку 28 серпня 2025 року російські війська здійснили 80 обстрілів по 34 населених пунктах в 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ: 

  • майже 20 ударів КАБів;
  • до 10 скидань ВОГ з БпЛА;
  • понад 10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Середино-Будській громаді зруйновано приватний будинок;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Також уточнили інформацію щодо обстрілів у Охтирській громаді: внаслідок атаки БпЛА в ніч на 27 серпня, крім нежитлових будівель, пошкоджено 9 приватних будинків, 2 багатоповерхові будинки, 2 автомобілі.

Вдалося евакуювати 12 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 21 хвилину.
﻿
