Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань

Як у Кабміні обґрунтовують таке рішення, які умови для виїзду, як на це реагують військовослужбовці та наскільки масовою є історія, коли батьки вивозять неповнолітніх хлопців за кордон – читайте далі.

Таке рішення у суспільстві сприйняли неоднозначно. Поки одні вітають можливість для хлопців, які вже за кордоном, навідуватися до своїх родичів та друзів, інші вбачають загрозу для подальшої мобілізації. І навіть ті, хто виступав за збільшення віку для перетину кордону, втім не за таких умов, як зробив це уряд.

Уряд дозволив виїжджати за кордон чоловікам до 22 років. Напередодні відповідну постанову, ухвалену 26 серпня, 28 серпня опублікували на сайті Кабміну.

Фото: EPA/UPG Українські прикордонники перевіряють документи на українсько-польському пункті пропуску Рава-Руська.

Чому Кабмін це зробив

Своє рішення в уряді мотивують тим, щоб дати змогу українцям “зберегти зв’язок з Україною”. Це зі слів прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Як пояснив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, мета зняття заборони на виїзд – дати молоді “ширші можливості”.

“Для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України”, – написав у своєму телеграм-каналі Клименко.

Згодом у МВС надали більше роз’яснень, що для перетину кордону чоловікам обов’язково потрібен закордонний паспорт та військово-обліковий документ. Отримати його можна, як в ТЦК, так і через Резерв+.

Зазначимо, рік тому уряд ухвалив стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. Серед головних її завдань було створити умови, щоб українці, які виїхали, підтримували зв’язок із домом і зрештою повернулися з-за кордону.

Як було раніше

Раніше безперешкодно перетинати кордон могли лише юнаки до 18 років. Для цього їм потрібен стандартний набір документів і приписне.

Для студентів 18-22 років певних спеціальностей також діяла можливість на семестр виїжджати за кордон для участі в навчальних програмах. Ми запитали у Міністерстві освіти і науки, скільки осіб скористалися такою можливістю, як отримаємо відповідь – додамо.

Для інших осіб від 18 до 60 років діяла заборона на виїзд.

Фото: ДПСУ

Реакція на рішення уряду

Одними з тих, хто намагався донести до влади пропозицію по збільшенню віку для перетину кордону, була команда освітньої платформи Змінотворці.

Втім, варіант, як це реалізували Владислав Грезєв, співзасновник платформи категорично не підтримує.

“Моє особисте бачення щодо змін в правила перетину кордону, яке я транслював – наступне: можна дозволяти виїзд хлопцям у віці 18-22 для громадян від 2008 року народження і пізніше. Це сьогоднішні 11-класники і молодші школярі. Чому так? Бо так ми маємо шанс вгамувати істерію батьків, щодо наближення віку заборони на виїзд. Звісно поруч із цим мала б прозвучати потужна заява президента щодо відсутності планів зниження мобілізаційного віку (як направду невиправданого кроку щодо зокрема мобпотенціалу), та задля справедливості, подібні заяви звучали”, – вважає Владислав.

Нинішнє ж рішення уряду стосується усіх громадян у віці 18-22 років.

“Яку проблему цією постановою вирішує уряд – я не знаю. З моєї інформації додаткових досліджень чи комплексного моделювання теж не було проведено”, – пояснює співзасновник Змінотворців.

Як зазначив Владислав у коментарі LB.ua, основним ризиком є те, що зараз може відбутися масовий виїзд тих, хто вже підпав під заборону. Скільки це людей, як це вплине на подальшу ситуацію в країні, цього вочевидь ніхто не дослідив.

Демограф Олексій Позняк на запитання про можливі наслідки зазначив, що адекватних даних з цього приводу немає. А без них будь-які прогнози – це “тикати пальцем у небо”.

LB.ua пробував дізнатися і в прем’єр-міністерки, і в Міністерстві внутрішніх справ, на які дані спиралися, ухвалюючи це рішення. Втім відповіді ми не отримали.

Ігор Луценко, військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки, вважає, що таке рішення може негативно вплинути на здатність України в подальшому протистояти ворогу.

Фото: Макс Требухов Ігор Луценко, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки

“У мене таке враження, що це рішення імпульсивне. По–перше, я б спочатку сперся б на дослідження соціологів, щоб мати оцінку: скільки повернеться з тих, що виїде у цій віковій категорії, щоб воювати або просто тут знаходитися? По–друге, це був би непоганий привід ввести відповідальність за ухилення від призову для тих, хто поїхав. це треба робити незалежно від правил для молоді, треба для всіх. але чомусь це не на часі”, – сказав Ігор Луценко в коментарі LB.ua.

Так, на його думку, влада паралельно із цим рішенням мала би ухвалювати документи щодо відповідальності за втечу за кордон. І не тільки для цієї вікової категорії (на майбутнє), а для усіх чоловіків призовного віку, котрі поїхали і не повернулися.

“Я сумніваюся, що війна закінчиться за три роки. а це рішення створює ризики дефіциту солдатів через три роки. На жаль, це продовження політики “тим, хто не воює – все, тим, хто воює – війна до 60/смерті/каліцтва”, – додав військовослужбовець.

Фото: dsnews.ua Представник Кабінету міністрів в Верховній Раді Тарас Мельничук

Зазначимо, 20 серпня представник уряду в парламенті Тарас Мельничук розповів, що Кабмін має пропозицію ввести кримінальну відповідальність за неповернення з-за кордону військовозобов’язаних.

Так нардепам пропонують прописати в Кримінальному Кодексі відповідальність за незаконний перетин кордону, а також неповернення в Україну військовозобов’язаних у встановлені законом терміни.

Чи відомі масштаби історії з вивезення підлітків за кордон

Загальнодержавної статистики по цьому питанню Україна не має, тож сказати точно, скільки 17-річних юнаків виїхали за кордон у ці роки, неможливо.

У 2024 році команда Змінотворців провела власне дослідження з приводу цього. Вони опитали 246 директорів сільських шкіл з 21 області України.

“53% підтвердили відчутне явище переведення посеред року хлопців-старшокласників (9-11 класи) на екстернатну/дистанційну форму навчання з подальшим виїздом цих хлопців за кордон. 88% директорів, що підтвердили це явище, суб'єктивно пов'язують причини із страхом батьків щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років і наближенням віку заборони на виїзд. Серед опитаних шкіл по країні – 12% хлопців-старшокласників були вивезені батьками за кордон власне в такий спосіб”, – пояснив Владислав Грезєв.

Фото: facebook/Владислав Грезєв Владислав Грезєв

Також LB.ua запитав у Анни Коваленко, представниці Проєктного офісу впровадження Нової української школи, яка з командою проводить моніторинг осередків, де старшокласникам викладають оновлений предмет Захист України, яку картину побачили вони. Від лютого до червня цього року команда відвідала 50 закладів у 13 областях.

“Прямо щоб аж наповал заходиш і бачиш 80% дівчат і 20% хлопців, такого немає. Тенденції справді існують. І я з цікавості в адміністраторів шкіл запитувала, наскільки вони спостерігають збільшення такої динаміки чи її спад. У кожному класі є по 2-3 учні, які справді виїздять ближче до 17 річчя, але щоб це було масово сказати не можна”, – поділилася Анна.

Наше інтерв’ю з нею про результати першого року оновленого предмету Захист України буде вже незабаром.

***

Те як дозвіл на виїзд чоловікам до 22 років вплине на вступну кампанію уже наступного року, в Міністерстві освіти і науки поки не беруться прогнозувати.

“У нас немає збору інформації з таким фокусом. Можливо моделювання можна зробити після завершення вступних кампаній і аналізу отриманих цифр по вступній”, – відповіли в МОН.