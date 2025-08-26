Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років

Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

Сьогодні, 26 серпня, уряд оновив порядок перетину державного кордону і дозволив чоловікам віком до 22 років безперешкодно перетинати кордон України.

Про це повідомила у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку", – написала вона.

Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном.

"Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною", – зазначила очільниця уряду і додала, що зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови.