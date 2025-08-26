Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаСуспільствоЖиття

Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років

Йдеться про всіх громадян відповідного віку. 

засідання уряду
Фото: Телеграм Юлії Свириденко

Сьогодні, 26 серпня, уряд оновив порядок перетину державного кордону і дозволив чоловікам віком до 22 років безперешкодно перетинати кордон України.

Про це повідомила у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

"Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку", – написала вона. 

Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. 

"Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною", – зазначила очільниця уряду і додала, що зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови.

  • Сьогодні Зеленський анонсував це оновлення. За його словами, воно погоджене із військовим командуванням.
  • Про підготовку рішення, яке б дозволило чоловікам 18-22 років виїжджати з України президент повідомляв ще раніше. Дотепер обмеження дозволяли виїзд лише тих, хто не досягнув 18-річного віку, якщо не йдеться про спеціальні дозволи. 
  • Мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років. Однак ті, хто не досягнув цього віку, можуть добровільно підписати контракти.
